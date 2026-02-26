U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventitré i convocati di Gregucci per Sampdoria-Bari

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con il Bari, in programma domani, venerdì, al “Ferraris” (ore 21.00) e valida quale 27.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev.

Difensori: Abildgaard, Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio.

Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Pafundi, Soleri.

