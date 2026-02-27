U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Juve Stabia-Samp

Il calendario non ammette soste. Archiviata la sconfitta con il Bari, la Sampdoria già nel pomeriggio di domani, sabato, tornerà ad allenarsi al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta in casa della Juve Stabia, in programma mercoledì al “Menti” di Castellammare di Stabia e valida quale 28.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Esposito: «Episodi contrari, reagiamo a Castellammare»

27 Febbraio 2026 Team
Gregucci: «Possiamo fare meglio, ritroviamo l’ardore agonistico»

27 Febbraio 2026 Team
Al “Ferraris” passa il Bari: la Samp si arrende a Moncini e Bellomo

27 Febbraio 2026 Team