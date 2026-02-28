Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini”, domenica mattutino

La Sampdoria è tornata subito in campo al “Mugnaini” per una seduta pomeridiana. Angelo Gregucci e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico per i calciatori maggiormente impiegati con il Bari, allenamento completo a base di attivazione in palestra e sul campo, possessi e partitelle su spazi ridotti per gli altri disponibili. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca, Tommaso Martinelli e Nicholas Pierini. Terapie per Dennis Hadžikadunić e Liam Henderson. Domani, domenica, i blucerchiati si ritroveranno al mattino a Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta in casa della Juve Stabia, in programma mercoledì sera al “Menti” (ore 20.00).