Tattica e partitelle al “Mugnaini”, lunedì nuovo mattutino

La Sampdoria si avvicina alla trasferta di Castellammare di Stabia, in programma mercoledì al “Menti” (ore 20.00). Dopo una fase di attivazione atletica in comune sul prato superiore del “Mugnaini”, Angelo Gregucci e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: lavori aerobici per i calciatori maggiormente impiegati con il Bari, riscaldamento tecnico, esercitazioni per il possesso e partitelle per gli altri disponibili. Parzialmente in gruppo Tommaso Martinelli e Mattia Viti. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Nicholas Pierini. Terapie per Massimo Coda, Dennis Hadžikadunić (sovraccarico al soleo destro che andrà valutato nelle prossime ore) e Liam Henderson (importante versamento edematoso al gemello e al soleo sinistro). Domani, lunedì, è in agenda un nuovo appuntamento mattutino.