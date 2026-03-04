U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Blucerchiati in ritiro a Roma in vista di Frosinone-Sampdoria

Archiviata la trasferta di Castellammare di Stabia, non c’è tempo per rifiatare. Il calendario pone di fronte una nuova sfida lontano da Genova con il Frosinone. In vista della gara in programma domenica allo “Stirpe” (ore 15.00), valida per la 29.a giornata della Serie BKT 2025/26, i blucerchiati si trasferiranno a Roma dove rimarranno in ritiro fino a sabato.

