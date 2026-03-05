U.C. Sampdoria Sampdoria logo

News

Arbitri: Frosinone-Sampdoria affidata a La Penna di Roma 1

La designazione arbitrale per Frosinone-Sampdoria, gara in programma domenica 8 marzo (ore 15.00) allo “Stirpe” di Frosinone e valida quale 29.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: La Penna di Roma 1.
Assistenti: Lo Cicero di Brescia e Miniutti di Maniago.
Quarto ufficiale: Zoppi di Firenze.
VAR: Aureliano di Bologna.
AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.

