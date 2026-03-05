U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Due gruppi al “Park Hotel Mancini”, venerdì pomeridiano

La Sampdoria è tornata subito in campo al “Park Hotel Mancini”, sede del ritiro romano in vista della trasferta di domenica allo “Stirpe” con il Frosinone. Lo staff tecnico ha diviso la squadra in due gruppi: scarico per i calciatori maggiormente impiegati con la Juve Stabia, allenamento completo a base di attivazione atletica, possessi, partitelle su spazi ridotti e conclusioni in porta per gli altri disponibili. Percorso di recupero per Dennis Hadžikadunić. Terapie per Massimo Coda e Liam Henderson. Domani, venerdì, nuovo appuntamento pomeridiano.

