Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 33.a alla 38.a giornata

La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 33.a alla 38.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26. Di seguito il calendario dei blucerchiati.

33.a Sampdoria vs Empoli (lunedì 6 aprile 2026, ore 17.15)
34.a Pescara vs Sampdoria (sabato 11 aprile 2026, ore 15.00)
35.a Sampdoria vs Monza (venerdì 17 aprile 2026, ore 20.30)
36.a Cesena vs Sampdoria (sabato 25 aprile 2026, ore 19.30)
37.a Sampdoria vs Südtirol (venerdì 1° maggio 2026, ore 15.00)
38.a Reggiana vs Sampdoria (venerdì 8 maggio 2026, ore 20.30)

