U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Frosinone-Sampdoria

News

Opta Sports: il match program di Frosinone-Sampdoria

Opta Sports ci fornisce il match program di Frosinone-Sampdoria, 29.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_frosinone-sampdoria_match_program

altre news

Giudice Sportivo: Samp al completo, Frosinone senza Monterisi

Giudice Sportivo: Samp al completo, Frosinone senza Monterisi

5 Marzo 2026 Team
Due gruppi al Park Hotel Mancini, venerdì pomeridiano

Due gruppi al Park Hotel Mancini, venerdì pomeridiano

5 Marzo 2026 Team
Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 33.a alla 38.a giornata

Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 33.a alla 38.a giornata

5 Marzo 2026 Team