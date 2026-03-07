Sono ventitré i blucerchiati convocati per Frosinone-Samp

Al termine della rifinitura mattutina svolta sul campo del Park Hotel Mancini di Roma, è stata resa nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con il Frosinone, in programma domani, domenica, allo “Stirpe” (ore 15.00) e valida quale 29.a giornata della Serie BKT 2025/26. Con la squadra anche gli infortunati Massimo Coda e Liam Henderson. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli.

Difensori: Abildgaard, Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti.

Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Pafundi, Soleri.