Giudice Sportivo: Samp al completo, Venezia senza Haps

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 29.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Cacciamani e Pierobon (Juve Stabia), Carboni (Monza), Haps (Venezia), Marconi (Virtus Entella), Patierno (Avellino).

Diffidati Sampdoria: Brunori.

Due velocità alla ripresa per la Samp, mercoledì doppia seduta

9 Marzo 2026 Team
Sampdoria assente allo “Stirpe”, il Frosinone ne fa tre

8 Marzo 2026 Team
Sono ventitré i blucerchiati convocati per Frosinone-Samp

7 Marzo 2026 Team