Doppio tra forza e tattica al “Mugnaini”, giovedì mattutino

Doppia seduta a Bogliasco per la Sampdoria che ha ripreso la preparazione in vista della sfida con il Venezia, in programma sabato al “Ferraris” (ore 19.30). Divisi in due gruppi, i blucerchiati hanno svolto al mattino una seduta di forza in palestra e trasformazione sul campo principale del “Mugnaini” a base di attivazione atletica ed esercitazioni tattiche; riuniti in un unico gruppo nel pomeriggio sono stati poi sottoposti ad attivazione atletica e tecnica, esercitazione tattica dieci contro dieci e partitelle in spazi ridotti ad alta intensità. Con i compagni anche Francesco Conti, solo parzialmente nel pomeriggio Dennis Hadžikadunić e Nicholas Pierini. Scarico pomeridiano per Oliver Albidgaard. Percorsi di recupero per Massimo Coda e Lorenzo Malanca. Terapie per Liam Henderson. Domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina.