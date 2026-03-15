Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini”, lunedì mattutino

La Sampdoria è tornata subito in campo a Bogliasco per una seduta mattutina. Attilio Lombardo e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: recupero in palestra e in piscina e terapie per i calciatori maggiormente impiegati con il Venezia; forza in palestra e allenamento sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione, cambi di direzione, possessi e partite su spazi ridotti ad alta intensità e sessioni di corsa per gli altri disponibili, compresi Massimo Coda e Nicholas Pierini che hanno lavorato parzialmente in gruppo. Percorso di recupero sul campo per Lorenzo Malanca. Terapie per Liam Henderson. Domani, lunedì, i blucerchiati si ritroveranno nuovamente al mattino per iniziare a preparare la trasferta in casa della Carrarese, in programma mercoledì sera al “Dei Marmi” di Carrara. (ore 20.00).