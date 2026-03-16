Tattica in chiave-Carrarese, martedì rifinitura e partenza

La Sampdoria si avvicina alla trasferta in casa della Carrarese, in programma mercoledì al “Dei Marmi” di Carrara (ore 20.00). Dopo una sessione di videoanalisi, Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento mattutino sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche e partitella su spazi ridotti, alla quale non hanno preso parte i calciatori maggiormente impiegati con il Venezia che si sono dedicati a lavori aerobici di recupero. Con il gruppo hanno lavorato Massimo Coda e Nicholas Pierini. Gestione precauzionale per Matteo Palma; terapie per Oliver Abildgaard, Dennis Hadžikadunić e Liam Henderson. Permesso familiare per il neopapà Edoardo Soleri. Domani, martedì, è in programma nel pomeriggio la seduta di rifinitura a cui seguiranno la cena e la partenza per il ritiro.