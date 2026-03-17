Sono ventiquattro i convocati di Lombardo per Carrarese-Samp
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Sono ventiquattro i convocati di Lombardo per Carrarese-Samp
Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Attilio Lombardo ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la trasferta in casa della Carrarese, in programma domani, mercoledì, al “Dei Marmi” di Carrara (ore 20.00) e valida quale 31.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia.
Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Palma, Riccio, Viti.
Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ricci.
Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Pierini, Soleri.