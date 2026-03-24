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Giudice Sportivo: un turno a Brunori, Empoli senza Degli Innocenti

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Giudice Sportivo: un turno a Brunori, Empoli senza Degli Innocenti

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 32.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

2 giornate di squalifica: Nuamah (Catanzaro).

1 giornata di squalifica: Acampora e Cagnano (Pescara), Bellomo (Bari), Benedetti (Virtus Entella), Beruatto (Spezia), Brunori (Sampdoria), Castellini e Kouda (Mantova), Degli Innocenti (Empoli), Iemmello (Catanzaro), Illanes (Carrarese), Koutsoupias (Frosinone), Rui Modesto (Palermo), Novakovich (Reggiana), Pastina (Padova), Pecorino (Südtirol).

Diffidati Sampdoria: Conti e Pafundi.

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