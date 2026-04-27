Ancora due velocità per la Sampdoria, martedì mattutino

La Sampdoria prosegue la fase di avvicinamento alla sfida con il Südtirol, in programma venerdì al “Ferraris” (ore 15.00). Sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco Attilio Lombardo e staff hanno diretto una sessione pomeridiana a base di attivazione atletica e tecnica per l’intero gruppo, quindi i più impiegati con il Cesena – più Simone Pafundi – hanno svolto una sessione di corsa rigenerante, mentre gli altri disponibili hanno proseguito con possessi, partita su spazi ridotti ad alta intensità ed esercitazioni tattiche. Differenziati sul campo per Massimo Coda e Nicholas Pierini. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca, Simone Pafundi e Lorenzo Venuti. Domani, martedì, è in programma un allenamento mattutino.