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Stagione 2026/27: le date del campionato Serie BKT

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Stagione 2026/27: le date del campionato Serie BKT

La Lega B ha comunicato le date per la stagione sportiva 2026/27.

Serie BKT (Regular Season)

Inizio: sabato 22 agosto 2026.
Turni infrasettimanali: martedì 27 ottobre 2026, martedì 24 novembre 2026, martedì 8 dicembre 2026, martedì 2 marzo 2027.
Soste: sabato 26 settembre 2026, sabato 3 ottobre 2026, sabato 14 novembre 2026, sabato 27 marzo 2027.
Fine: sabato 14 maggio 2027.

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