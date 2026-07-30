Mattutino tecnico-tattico, venerdì doppia seduta

La Sampdoria prosegue la preparazione estiva in quel di Bogliasco. Dopo una prima fase di attivazione in palestra, sul prato principale del “Mugnaini” Bernardo Corradi e il suo staff hanno diretto un allenamento mattutino caratterizzato da attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche, partitella e conclusioni a rete. Con il gruppo anche Stefan Gartenmann; Lorenzo Insigne prosegue invece il percorso personalizzato di riatletizzazione. Terapie e percorso di recupero in palestra e sul campo per Tjas Begić. Degenza post-operatoria a Villa Stuart per Nikola Sekulov. Domani, venerdì, è in agenda una doppia seduta.