U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Corradi: «Vittoria sporca ma che i ragazzi hanno meritato»

News

Corradi: «Vittoria sporca ma che i ragazzi hanno meritato»

«Tre punti che i ragazzi hanno meritato». Bernardo Corradi può finalmente alzare le braccia al cielo. La Sampdoria ha battuto in rimonta il Catanzaro e festeggia il primo successo in questo campionato. «Mi porto a casa la reazione di una squadra che all’intervallo era molto sconfortata – prosegue il mister – ma che nel secondo tempo, nonostante il gol rocambolesco preso alla fine del primo, ha avuto la forza di reagire e la tempra di ribaltarla nel finale pur essendo in inferiorità numerica. È stata una vittoria sporca ma con le belle partite non avevamo raccolto niente: il calcio è così».

Collettivo. «Nella riunione pre-gara – rivela Corradi – avevo detto ai ragazzi di non concentrarsi solo sulla vittoria e di focalizzarsi soltanto sulla prestazione, sul lavoro individuale che deve diventare collettivo. Lo hanno fatto bene e sono contento perché lavoriamo dall’8 luglio per questo, hanno dato il massimo. I tifosi? Un’atmosfera così difficilmente l’ho trovata negli stadi, anche quando giocavo. Ringrazio la gente per il supporto: con questi tre punti abbiamo ridato indietro un po’ di quello che avevamo perso nelle ultime settimane».

altre news

Esposito: «Grande reazione, siamo una squadra molto unita»

Esposito: «Grande reazione, siamo una squadra molto unita»

19 Settembre 2026 Team
La Samp rimonta il Catanzaro e trova la prima vittoria

La Samp rimonta il Catanzaro e trova la prima vittoria

19 Settembre 2026 Team
Sono ventuno i blucerchiati di Corradi per Samp-Catanzaro

Sono ventuno i blucerchiati di Corradi per Samp-Catanzaro

18 Settembre 2026 Team