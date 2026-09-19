Corradi: «Vittoria sporca ma che i ragazzi hanno meritato»

«Tre punti che i ragazzi hanno meritato». Bernardo Corradi può finalmente alzare le braccia al cielo. La Sampdoria ha battuto in rimonta il Catanzaro e festeggia il primo successo in questo campionato. «Mi porto a casa la reazione di una squadra che all’intervallo era molto sconfortata – prosegue il mister – ma che nel secondo tempo, nonostante il gol rocambolesco preso alla fine del primo, ha avuto la forza di reagire e la tempra di ribaltarla nel finale pur essendo in inferiorità numerica. È stata una vittoria sporca ma con le belle partite non avevamo raccolto niente: il calcio è così».

Collettivo. «Nella riunione pre-gara – rivela Corradi – avevo detto ai ragazzi di non concentrarsi solo sulla vittoria e di focalizzarsi soltanto sulla prestazione, sul lavoro individuale che deve diventare collettivo. Lo hanno fatto bene e sono contento perché lavoriamo dall’8 luglio per questo, hanno dato il massimo. I tifosi? Un’atmosfera così difficilmente l’ho trovata negli stadi, anche quando giocavo. Ringrazio la gente per il supporto: con questi tre punti abbiamo ridato indietro un po’ di quello che avevamo perso nelle ultime settimane».