Esposito: «Grande reazione, siamo una squadra molto unita»

Tre punti fondamentali per la Sampdoria. Tre punti che Salvatore Esposito commenta così: «Questo inizio di stagione è stato un po’ deficitario per tante cose ma credo che oggi si sia visto un grande attaccamento alla maglia, un grande atteggiamento e queste cose ci devono contraddistinguere da qui alla fine».

Voglia. «Abbiamo dimostrato di essere una squadra molto unita – continua il centrocampista -, abbiamo avuto una reazione importante, avevamo voglia di vincere questa partita. Ho fatto di tutto per esserci, volevo dare il mio contributo e ho cercato di dare il massimo. Non abbiamo fatto ancora nulla, ci vuole equilibrio: non eravamo scarsi ieri e non siamo dei fenomeni oggi. La Serie B è molto lunga e complicata: questa sosta ci servirà a recuperare più compagni possibili e cercare di prepararci al meglio alla battaglia di Avellino».