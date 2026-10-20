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Giudice Sportivo: Südtirol senza Lopes, Henderson in diffida

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Giudice Sportivo: Südtirol senza Lopes, Henderson in diffida

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 7.a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27.

3 giornate di squalifica: Pagliuca (all. Carrarese)

1 giornata di squalifica: Lopes (Südtirol).

Diffidati Sampdoria: Henderson.

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