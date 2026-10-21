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Arbitri: Südtirol-Sampdoria affidata a Crezzini di Siena

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Arbitri: Südtirol-Sampdoria affidata a Crezzini di Siena

La designazione arbitrale per Südtirol-Sampdoria, gara in programma sabato 24 ottobre (ore 15.00) al “Druso” di Bolzano e valida quale 8.a giornata della Serie BKT 2026/27.

Arbitro: Crezzini di Siena.
Assistenti: Pedone di Reggio Calabria e Ricci di Firenze.
Quarto ufficiale: Poli di Verona.
VAR: Camplone di Pescara.
AVAR: Paterna di Teramo.

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