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Begic: «Visto un altro spirito, meritavamo tre punti»

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Begic: «Visto un altro spirito, meritavamo tre punti»

Il pareggio in casa del Südtirol come rammarico e come ripartenza. Tjaš Begić è dispiaciuto ma prova a guardare avanti. «Non possiamo essere felici, penso che meritavamo tre punti – attacca lo sloveno blucerchiato -. Potevamo fare noi una vittoria sporca finalmente e invece abbiamo preso un gol così nel recupero e ci ha buttato giù tutto il gran lavoro fatto. Peccato ma credo che con l’arrivo del mister si siano visti un altro spirito e un’altra energia. Ecco perché dobbiamo comunque prendere la parte positiva: andiamo avanti così e continuiamo a migliorare. Se giochiamo in questo modo, le partite le vinciamo».

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