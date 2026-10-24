Begic: «Visto un altro spirito, meritavamo tre punti»

Il pareggio in casa del Südtirol come rammarico e come ripartenza. Tjaš Begić è dispiaciuto ma prova a guardare avanti. «Non possiamo essere felici, penso che meritavamo tre punti – attacca lo sloveno blucerchiato -. Potevamo fare noi una vittoria sporca finalmente e invece abbiamo preso un gol così nel recupero e ci ha buttato giù tutto il gran lavoro fatto. Peccato ma credo che con l’arrivo del mister si siano visti un altro spirito e un’altra energia. Ecco perché dobbiamo comunque prendere la parte positiva: andiamo avanti così e continuiamo a migliorare. Se giochiamo in questo modo, le partite le vinciamo».