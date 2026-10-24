D’Angelo va oltre il pari: «Abbiamo dato tutto, ora mettiamoci sotto»

Luca D’Angelo chiedeva una prestazione di spessore e la Sampdoria, in casa del Südtirol, gliel’ha regalata. Peccato che il rigore in pieno recupero abbia tarpato le ali al ritorno al successo dei blucerchiati. «Abbiamo lavorato soltanto due giorni alla fase difensiva – commenta a caldo il nuovo mister -. Credo che la squadra abbia fatto molto bene su quel piano e non solo, abbiamo concesso solo un’occasione con la traversa che tra l’altro ha pareggiato la nostra nel primo tempo. Nel secondo abbiamo avuto le possibilità per raddoppiare ma i ragazzi hanno dato tutto ed erano molto stanchi».

Rammarico. L’episodio del penalty per il tocco di mano di Di Pardo lascia l’amaro in bocca. «Il rammarico è che quel colpo di testa sarebbe finito tra le braccia di Krastev – spiega D’Angelo -. E dispiace anche perché perdiamo Depaoli purtroppo: quei primi 15 minuti ci hanno dato segnali negativi: la traversa di Begic, l’assist corto di Lauritsen per lo stesso Begic e sul capovolgimento l’infortunio di Fabio. Siamo stati bravi a reagire a queste situazioni. L’Ascoli? Ci dobbiamo mettere sotto per preparare questa partita, in Serie B è dura contro chiunque».