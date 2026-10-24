Verschaeren lancia la Samp, Molina pareggia su rigore allo scadere
Verschaeren lancia la Samp, Molina pareggia su rigore allo scadere
Il tabellino della sfida tra blucerchiati e amaranto, 8.a giornata della Serie BKT 2026/27.
Südtirol 0
Sampdoria 1
Reti: p.t. 34′ Verschaeren, 51′ Molina rig.
Südtirol (): Plizzari; Stivanello, Giorgini, Stabile (22′ s.t. Veroli); Molina, Tronchin (31′ s.t. Zeroli), Rispoli, S. Davi (15′ s.t. Schrott); Burnete (15′ s.t. Okoro), Vasic (31′ s.t. Brik); Mistur.
A disposizione: Ploner, Vadjunec, Anghelè, Tait, F. Davi, Iuliano.
Allenatore: Possanzini.
Sampdoria (4-3-2-1): Krastev; Di Pardo, Ferrari (22′ s.t. Gartenmann), Delli Carri, Depaoli (12′ p.t. Cicconi); Henderson, Abildgaard, Makoumbou; Begic (37′ s.t. Karamoh), Lauritsen (22′ s.t. Tutino), Verschaeren (37′ s.t. Mbabu).
A disposizione: Vindahl, Massolo, Diop.
Allenatore: D’Angelo.
Arbitro: Crezzini di Siena.
Assistenti: Pedone di Reggio Calabria e Ricci di Firenze.
Quarto ufficiale: Poli di Verona.
VAR: Camplone di Pescara.
AVAR: Paterna di Teramo.
Note: ammoniti al 19′ p.t. Cicconi, al 16′ s.t. Stabile, al 23′ s.t. Gartenmann per gioco scorretto; recupero 3′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 4.651, ospiti 233; terreno di gioco in buone condizioni.