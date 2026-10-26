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Arbitri: Ascoli-Sampdoria affidata a Di Bello di Brindisi

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Arbitri: Ascoli-Sampdoria affidata a Di Bello di Brindisi

La designazione arbitrale per Ascoli-Sampdoria, gara in programma martedì 27 ottobre (ore 20.00) al “Del Duca” di Ascoli e valida quale 9.a giornata della Serie BKT 2026/27.

Arbitro: Di Bello di Brindisi
Assistenti: Mokhatar di Lecco e Monaco di Termoli.
Quarto ufficiale: Crezzini di Siena.
VAR: Massimi di Termoli.
AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.

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