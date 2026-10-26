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Giudice Sportivo: Samp e Ascoli al completo, Cicconi in diffida

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Giudice Sportivo: Samp e Ascoli al completo, Cicconi in diffida

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 8.a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27.

1 giornata di squalifica: Calabresi (Pisa), Curto (Empoli), Fiori (Cesena), Lella (Hellas Verona).

Diffidati Sampdoria: Cicconi, Henderson.

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