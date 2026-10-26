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Infortunio Depaoli: gli aggiornamenti sulle condizioni della spalla

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Infortunio Depaoli: gli aggiornamenti sulle condizioni della spalla

Gli esami strumentali e la consulenza ortopedica specialistica a cui si è sottoposto in data odierna Fabio Depaoli presso il Concordia Hospital di Roma hanno confermato una lussazione acromion-claveare della spalla sinistra, rimediata nel corso della partita Südtirol-Sampdoria.

È stato fissato un appuntamento di controllo con il dottor Giovanni Di Giacomo tra 15 giorni, al termine del quale verrà effettuata una nuova valutazione riguardo alla riabilitazione del calciatore.

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