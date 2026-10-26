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Sono ventuno i blucerchiati di D’Angelo per Ascoli-Sampdoria

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Sono ventuno i blucerchiati di D’Angelo per Ascoli-Sampdoria

Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Luca D’Angelo ha reso nota la lista dei 21 blucerchiati convocati per la trasferta in casa dell’Ascoli, in programma domani, martedì, al “Del Duca” (calcio d’inizio alle ore 20.00) e valida quale 9.a giornata della Serie BKT 2026/27. Prima chiamata per il centrocampista della Primavera Koffi Donega (maglia n.° 44). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Krastev (12), Massolo (96), Vindahl (1).

Difensori: Cicconi (7), Delli Carri (15), Di Pardo (29), Diop (38), Ferrari (25), Gartenmann (3), Mbabu (43), Piermattei (40).

Centrocampisti: Abildgaard (28), Donega (44), Henderson (6), Makoumbou (45), Verschaeren (16).

Attaccanti: Begić (11), Karamoh (14), Lauritsen (9), Mezzotero (39), Tutino (99).

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