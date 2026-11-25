Il commento di D’Angelo: «Meritato di vincere senza rischiare»

Luca D’Angelo non vola alto malgrado il nome di battesimo, anzi: tiene i piedi piantati per terra nonostante la sua Sampdoria abbia raggiunto la quarta vittoria di fila come non capitava dalla primavera del 2024. «Abbiamo meritato di vincere – analizza il mister dalla pancia dell'”Euganeo” -, soprattutto nel secondo tempo siamo venuti fuori e non abbiamo rischiato niente. Abbiamo vinto una sfida non semplice perché il Padova è una buona squadra».

Spazio. D’Angelo si coccola Mezzotero, un prodotto del vivaio che si sta dimostrando incredibilmente decisivo. «Aveva già esordito con Corradi – ammette -, io gli sto solo dando più spazio. A prescindere dai gol, fa un gran movimento e sta davvero bene. Mejier? Ha fatto un’ottima gara, l’ho tolto perché era programmato con lo staff. Volevo dividere la partita tra lui e Gartnenmann. La Cremonese? La B è sempre difficile, abbiamo tre giorni per prepararla. Arriviamo forse un po’ corti ma tutti possono fare la loro parte».