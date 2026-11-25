Ravanelli: «Siamo in fiducia, fatta la partita che volevamo»

Testa alta e grinta da vendere. Luca Ravanelli conosce bene il prato dell'”Euganeo” e la sua prova, insieme con quella della Sampdoria al gran completo, riflette l’ottimo momento dei blucerchiati. «Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare – dice l’ex difensore padovano -, loro sono una buona squadra ed è sempre ostico giocare qui. Siamo arrivati in fiducia: la volevamo, la abbiamo cercata e la abbiamo ottenuta. Per questo siamo contentissimi».

Cambio. Eppure un mese fa la situazione non era proprio la stessa. Cosa è cambiato? «Ci siamo guardati in faccia e il cambio di atteggiamento è stato fondamentale – spiega il numero 13 doriano -. Lottiamo su ogni pallone, ci aiutiamo l’uno con l’altro. E poi il mister ci ha dato compattezza. Stiamo portando in campo tutto questo e i risultati sono molto positivi. La Cremonese è una squadra molto forte, difficile da affrontare. Ma noi ne veniamo da quattro vittorie e ce la giocheremo a viso aperto».