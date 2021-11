Fallico, dalla Serie C alla Nazionale: «La Samp è il mio sogno»

Ci insegnano che non bisogna mai smettere di sognare. E la storia di Bianca Fallico, giovane centrocampista della Sampdoria Women, ne è la prova tangibile. La sua è una vera e propria favola: grazie a questo avvio di stagione in blucerchiato, è riuscita in sequenza a debuttare in Serie A, a realizzare il primo gol e a ricevere la prima convocazione con l’Under 23 azzurra. Un’ascesa rapida e incredibile se si pensa che, fino a pochi mesi fa, il numero 40 giocava addirittura in Serie C.

Sogno. «Rappresentare la Samp, la squadra della mia città, è un motivo di grande orgoglio – sorride Bibi tra il parco giochi e il campo di Borgoratti, quartiere genovese dove è cresciuta ed ha cominciato il suo rapporto d’amore con il calcio -. Il mio sogno nel cassetto? Esordire con la Nazionale maggiore ma tengo i piedi per terra: è già un sogno essere arrivata dove sono ora».