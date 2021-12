Samp Women: la Top Five Goals del 2021 blucerchiato

Si è chiuso il 2021 della Sampdoria Women. Una prima parte di stagione ricca di soddisfazioni per Tarenzi e compagne, suggellata dal sesto posto in campionato e dall’accesso ai quarti di finale in Coppa. E delle prime storiche 18 reti blucerchiate all’attivo nelle massime competizioni di calcio femminile (14 in Serie A TIMVISION, 4 in Coppa Italia), ne abbiamo scelti 5: ecco la Top Five Goals 2021.