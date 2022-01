Rizza si presenta: «Darò il massimo per la Samp Women»

Federica Rizza è ufficialmente una nuova giocatrice della Sampdoria Women. Dopo le esperienze con Inter, Mozzanica, Milan e tutta la trafila nelle nazionali giovanili dell’Italia Femminile, il terzino destro classe 1997 è il nuovo rinforzo per la difesa blucerchiata. «Sono molto felice di essere qui – dice -. Le prime sensazioni sono molto positive: ho voglia di mettermi in gioco e dare il massimo per questo club e questa maglia bellissima».

Riscatto. La nuova numero 16 è determinata, pronta a mettersi a totale disposizione di mister Antonio Cincotta e togliersi qualche soddisfazione personale. «Conoscevo già alcune delle mie nuove compagne di squadra – aggiunge -, mi hanno parlato molto bene di questo ambiente e questo gruppo. Dopo le ultime stagioni, ho voglia di riscatto: l’obiettivo è fare bene, per me stessa e soprattutto per la Samp».