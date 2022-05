EuroSampvision Song Contest: la versione blucerchiata

Contemporaneamente alla 22.a edizione dell’Eurovision Song Contest di Torino, la Sampdoria Women si è cimentata nella rivisitazione blucerchiata della kermesse musicale più famosa d’Europa: via, dunque, al nostro EuroSampvision Song Contest!

Leggerezza. In gara cinque doriane provenienti da cinque differenti paesi europei – Finlandia, Germania, Italia, Slovenia e Svezia – si sono sfidate a ritmo di musica. «La leggerezza è uno degli ingredienti segreti della stagione disputata dalla Samp Women, che ha raggiunto contro ogni pronostico la salvezza con ben quattro giornate d’anticipo». Queste le parole di mister Antonio Cincotta – per l’occasione, nei panni di anchorman – prima di presentare il gioco musicale blucerchiato e le concorrenti in gara.

Votazioni. Quale performance avete preferito? Per votare, basterà scrivere il codice corrispondente all’esibizione che più vi è piaciuta, commentando il video sulle nostre pagine ufficiali Facebook, Twitter e TikTok. Anna Auvinen, Dominika Čonč, Emelie Helmvall, Debora Novellino e Florin Wagner: chi sarà la vincitrice?