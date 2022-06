Lazzeri, la bimba cresciuta con la Samp Women: «Sogno la A»

Ne è passato di tempo da quel 12 ottobre 2015, data della storica partenza di una nuova appassionante avventura: la Sampdoria Femminile. E quel giorno, sul sintetico del campo degli “Emiliani”, c’era anche una bambina di nome Nicole Lazzeri, attuale difensore centrale della Primavera e dell’U17 blucerchiate, oltre che dell’Italia Under 16. «Ricordo ancora il primo allenamento: ero molto agitata ed emozionata – rivela la genovese classe 2006 -. In quel momento ho capito che il calcio sarebbe stata la mia grande passione».

Cerchio. Dopo sette anni il settore doriano dedicato alle ragazze è in continuo progresso, a partire dalla crescita tecnica e numerica del vivaio fino all’iscrizione della prima squadra in massima divisione. «Per me sarebbe un sogno fare il mio esordio in A con la Samp Women – afferma Lazzeri -. Ho iniziato a tirare i primi calci indossando questi colori, di cui sono anche tifosa: sarebbe la chiusura perfetta del mio cerchio».