Sampdoria Women rimontata: al “Vismara” vince il Milan

Secondo stop per la Sampdoria Women: al “Vismara” le blucerchiate subiscono la rimonta del Milan, che si è imposto nel secondo tempo per 2-1. Partenza scoppiettante, con le doriane subito avanti: al 3′ infatti il lancio lungo di Spinelli trova la spizzata di Tarenzi, Baldi è bravissima a raccogliere, saltare con una magia difensore e portiere, e accomodare in porta lo 0-1. Vantaggio che però dura pochi minuti, perché al Milan bastano quattro giri d’orologio per ristabilire la parità: su un cross di Bergamaschi, Asslani anticipa tutti e insacca la rete del pareggio. Partita divertente, con tante occasioni per parte: ci prova il Milan con Asslani (21′ e 32′) e Thomas (41′), la Samp con Gago (41′) e Rincón (45′), ma si va negli spogliatoi sull’1-1. Al 3′ minuto della ripresa, questa volta sono le padrone di casa a portarsi subito sopra: Dubcova fa partire un tiro del limite, ci mette ancora lo scarpino Asslani, che fa doppietta e completa la rimonta La squadra di Ganz continua a proporsi in fase offensiva: Re salva con un colpo di testa un tiro al volo di Dubcova (7′) e al 16′ Odden fa muro su Thrige. Al 28′ è insidiosissima la punizione della solita Rincón, ma Giuliani non si fa sorprendere. Al 40′ Milan vicino alla terza rete con Mesjasz, ma Giordano è provvidenziale sulla linea di porta. Le ragazze di Cincotta ci provano fino alla fine, ma non c’è niente da fare: Milan-Samp finisce 2-1. Ora la sosta per le nazionali, poi Tarenzi e compagne ospiteranno la Juventus al “3 Campanili” di Bogliasco (domenica 16 ottobre, ore 14.30, diretta TIMVISION).

Milan 2

Sampdoria 1

Reti: p.t. 3′ Baldi, 7′ Asslani; s.t. 3′ Asslani.

Milan (3-5-2): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Bergamaschi, Grimshaw, Adami (33′ s.t. Mascarello), K. Dubcova, Thrige; Thomas (26′ s.t. Piemonte), Asllani.

A disposizione: Babb, Beka, Carage, Vigilucci, Dubcova, Tucceri Cimini, Cesarini.

Allenatore: Ganz.

Sampdoria (4-3-1-2): Odden; Panzeri, Pettenuzzo, Spinelli, Giordano (44′ s.t. Giordano); Baldi (23′ s.t. Oliviero), Re (35′ s.t. Čonč), Fallico (1′ s.t. Regazzoli); Rincón; Gago, Tarenzi (22′ s.t. Cedeño).

A disposizione: Tampieri, Cuschieri, De Rita, Pisani.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Saia di Palermo.

Assistenti: Bahri di Sassari e Belsanti di Bari.

Quarto ufficiale: Di Carlo di Pescara.

Note: ammonite al 44′ p.t. Bergamaschi, al 35′ s.t. Oliviero per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in ottime condizioni.

