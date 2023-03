Bonfantini: «Felice di essere alla Samp, tutte insieme ci salveremo»

Un’occasione importante per rilanciarsi e contribuire alla salvezza della Sampdoria Women. Agnese Bonfantini, attaccante classe 1999 approdata in blucerchiato a gennaio dalla Juventus, ha le idee chiare e il primo impatto con il nuovo club si è rivelato sin da subito positivo. «Sono molto felice di essere qui e orgogliosa di indossare questa bellissima maglia – racconta -. Quello blucerchiato è un ambiente ideale per lavorare con serietà e serenità. In queste prime settimane ho avuto modo di conoscere meglio le compagne e sono convinta che tutte insieme centreremo l’obiettivo».

Forti. Archiviata la regular season, la Samp si appresta a disputare la Poule Salvezza per restare in Serie A Femminile. Un format avvincente e stimolante al quale Bonfantini e compagne sono chiamate ad approcciare con la giusta determinazione. «Ci attendono grandi battaglie e dovremo essere brave a farci trovare subito pronte – conclude l’azzurra -. Siamo donne forti, più vive che mai e la gara con la Roma lo ha testimoniato: solo giocando l’una per l’altra ci salveremo».