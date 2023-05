Apoteosi Samp Women: poker al Pomigliano, blucerchiate salve

Apoteosi blucerchiata. La Sampdoria Women di Mango si impone 4-2 sul Pomigliano nella 10.a nonché ultima giornata della Poule Salvezza di Serie A Femminile e compie un’autentica impresa centrando la permanenza in massima serie. Il successo del “Comunale” di Palma Campania, maturato a seguito dell’ennesima straordinaria prestazione delle blucerchiate, ci consente di agganciare a quota 21 punti le granata e superarle al terzultimo posto in virtù degli scontri diretti favorevoli.

Tris. Prima frazione sensazionale delle nostre che approcciano nel migliore dei modi. Al 7′ De Rita chiama subito agli straordinari Cetinja mentre un minuto dopo Tarenzi da posizione defilata sibila il legno. Continuiamo a premere e al 32′ Baldi su calcio di punizione non coglie impreparato il portiere granata. Il gol è maturo e al 33′ Tarenzi sugli sviluppi di un corner sbuca sul primo palo e segna. Il Pomigliano è alle corde e le blucerchiate allungano. Al 40′ De Rita sfrutta una sponda aerea di Oliviero, anticipa Cetinja e raddoppia. Viaggiamo sulle ali dell’entusiasmo e al 43′ caliamo il tris nuovamente con Tarenzi che si esibisce in una straordinaria sforbiciata e ci consente di rientrare negli spogliatoi sul 3-0.

Festa. Al rientro in campo il Pomigliano preme ma la Samp si difende con ordine e compattezza. Con il trascorrere dei minuti le avversarie alzano il baricentro e ci impensieriscono a più riprese ma una straordinaria Tampieri fa buona guardia. L’estremo doriano nulla può invece sulle reti di Bragonzi (26′) e Corelli (40′) che riaprono la gara. Le ragazze però non si disuniscono, continuano a lottare su ogni pallone, colpiscono con Re la traversa al 27′ e allo scoccare dell’ultimo minuto di recupero (50′) la chiudono con Bonfantini. Al triplice fischio si scatena la grande festa blucerchiata per il raggiungimento di un clamoroso traguardo.

Pomigliano 2

Sampdoria 4

Reti: p.t. 33′ e 43′ Tarenzi, 40′ De Rita ; s.t. 26′ Bragonzi, 40′ Corelli, 50′ Bonfantini.

Pomigliano (4-3-1-2): Cetinja; Rizza, Golob, Passeri, Fusini (22′ s.t. Battelani); Gallazzi (1′ s.t. Di Giammarino), Ferrario, Novellino (1′ s.t. Sangaré); Sena (12′ s.t. Bragonzi); Martínez, Corelli.

A disposizione: Fierro, Apicella, Rabot, Gaglione, Caiazzo.

Allenatore: Sanchez.

Sampdoria (4-4-2): Tampieri; De Rita, Pettenuzzo, Pisani, Oliviero; Giordano, Re, Čonč (31′ s.t. Prugna), Baldi (31′ s.t. Cuschieri); Bonfantini, Tarenzi (38′ s.t.Rincón).

A disposizione: Fabiano, Lopez, Mailia, Battistini, Regazzoli, Lazzeri.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Centi di Terni.

Assistenti: Voytyuk di Ancona e Romano di Isernia.

Quarto ufficiale: Mastrodomenico di Matera.

Note: ammonite al 35′ p.t. Fusini, al 45′ s.t. Pisani per gioco scorretto, al 35′ s.t. Novellino per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in sintetico.

