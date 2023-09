Una buona prova non basta, Samp Women superata dall’Inter

Inizia con una sconfitta ma a testa altissima la stagione della Sampdoria Women. Nella prima uscita assoluta, dopo appena due settimane di allenamenti a Bogliasco, le blucerchiate di Mango giocano alla pari ma cedono il passo all’Inter, nella 1.a giornata della Serie A Femminile eBay.

Sconfitta. Al “Piola” di Vercelli, che ospiterà le gare casalinghe di questa prima parte di campionato, capitan Tarenzi e compagne partono bene, trovando anche il vantaggio con Bragonzi al 9′ ma la rete viene annullata per un presunto controllo di mano della stessa attaccante. E al 12′, sugli sviluppi di un corner, l’Inter passa con Pedersen. Accusiamo il colpo e al 18′ le nerazzurre vanno a segno per la seconda volta: contropiede di Cambiaghi che anticipa l’uscita bassa di Karresma e rende vano il tentativo di salvataggio disperato di De Rita. Non molliamo e al 44′ sfioriamo il gol che potrebbe riaprire la contesa con Tarenzi che prova a sorprendere Cetinja fuori dai pali, senza riuscire a inquadrare però lo specchio della porta. Nella ripresa torniamo in campo per tentare di rientrare in partita e soltanto la traversa dice no al capitano, autore di una pregevole girata con il mancino dall’interno dell’area. Al triplice fischio ad esultare sono le nerazzurre che si aggiudicano i tre punti ma il finale è meno amaro se si pensa alle difficoltà e alle incertezze attraversate durante l’estate.

Sampdoria 0

Inter 2

Reti: p.t. 12′ Pedersen, 18′ Cambiaghi.

Sampdoria (4-4-2): Karresma; De Rita, Heroum, Re, Oliviero; Giordano, Schatzer, Benoit, Cuschieri (26′ s.t. Sena); Bragonzi, Tarenzi.

A disposizione: Tampieri, Tonelli, Marenco, Rosignoli, Grassi, Lazzeri.

Allenatore: Mango.

Inter (3-5-2): Cetinja; Bowen, Pedersen, Tomten; Thøgersen (39′ s.t. Merlo), Bugeja (20′ s.t. Bonetti), Karchouni, Pandini, Sonstenvold; Bonfantini (33′ s.t. Simonetti), Cambiaghi.

A disposizione: Piazza, Robustellini, Eckoff, Alborghetti, Tironi, Jelcic.

Allenatore: Guarino.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Assistenti: Catani di Fermo e Tesi di Lucca.

Quarto Ufficiale: Barbetti di Arezzo.

Note: ammonita al 12′ s.t. Re per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 3’s.t.; spettatori 850 circa; terreno di gioco in sintetico.