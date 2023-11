Colpo esterno della Samp Women, Pomigliano superato al “Liguori”

Colpo esterno (1-0) della Sampdoria Women al “Liguori” di Torre del Greco con il Pomigliano, nella 6.a giornata della Serie A Femminile eBay 2023/24.

Pallino. Prima frazione di gioco in totale controllo per le blucerchiate che già al 4′ si fanno vedere dalle parti di Buhigas con Heroum. Restiamo in atto e al 10′ è Pisani a sfiorare il vantaggio con una zampata sotto misura deviata in angolo da Fusini. Al 17′ è il palo a fermare De Rita, quindi al minuto 25 è Schatzer a impegnare Buhigas dopo una bella combinazione con Giordano. Manteniamo il pallino del gioco senza andare mai in affanno, concedendo pochissimi spazi alle avversarie e al termine della prima frazione rientriamo negli spogliatoi di gioco con Tampieri inoperosa.

Rigore. Al rientro in campo continuiamo a macinare gioco, senza andare mai in affanno. Al 5′ la formazione di Cotreras resta in inferiorità numerica, in seguito all’espulsione di Apicella, allora Mango decide di forzare la partita, inserendo Bragonzi per Cuschieri e dare maggiore sostanza alla manovra offensiva. Quando la gara sembrava incanalata verso il punteggio di parità, su un affondo di Sena è Harvey a stendere la numero 10 in area, inducendo il direttore di gara ad assegnare il calcio di rigore che la stessa Sena trasforma al 37′ con estrema freddezza. È il gol che ci regala il secondo successo in campionato e ci permette di salire a quota 6 in classifica.

Pomigliano 0

Sampdoria 1

Reti: s.t. 37′ Sena rig.

Pomigliano (4-4-2): Buhigas; Harvey (39′ s.t. Szymanowski), Apicella, Caiazzo, Fusini (45′ s.t. Ferrario); Nambi (22′ s.t. Novellino), Di Giammarino, Rabot, Martínez; Ippolito, Bourgouin.

A disposizione: Gavillet, Domi, Manca, Tengue, Corrado, Battistini.

Allenatore: Contreras.

Sampdoria (4-5-1): Tampieri; De Rita, Re, Pisani, Oliviero; Giordano (33′ s.t. Battelani), Schatzer, Benoit (18′ s.t. Huchet), Heroum, Cuschieri (18′ s.t. Bragonzi); Sena.

A disposizione: Karresmaa, Kitson, Sondergaard, Rosignoli, Grassi, Tarenzi.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria.

Assistenti: Spina e Chichi di Palermo.

Quarto Ufficiale: Iudicone di Formia.

Note: espulsa al 5′ s.t. Apicella per somma di ammonizioni; ammonite al 46′ p.t. Bourgoin, 22′ s.t. Huchet, al 29′ s.t. Sena, al 36′ s.t. Harvey e al 46′ s.t. Bragonzi per gioco scorretto, al 27′ s.t. Fusini per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t., 6′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in buone condizioni.