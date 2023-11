Una grande Samp Women non basta, nel finale passa la Fiorentina

Una prestazione di spessore non basta alla Sampdoria Women per evitare la sconfitta casalinga con la Fiorentina. Al “Piola” di Vercelli le blucerchiate di Mango sono beffate nel finale (0-1) della 7.a giornata della Serie A Femminile eBay.

Inviolate. Dopo una prima fase di studio è De Rita a dare la prima scossa alla gara al 25′ con un destro da fuori area che chiama in causa Schroffeneger. Un minuto più tardi è Giordano ad involarsi in contropiede, con la punta del piede salta in tunnel Schroffeneger ma Tortelli allontana il pallone prima che oltrepassi la linea di porta e salva la Viola. Al 31′ le ospiti rispondono con Catena che, ben smarcata con il tacco da Severini, prova la conclusione rasoterra in diagonale, senza inquadrare però lo specchio della porta e al termine della prima frazione si torna negli spogliatoi a reti inviolate.

Beffa. Al rientro in campo, Tampieri è reattiva sul tentativo di Catena al 5′ e mantiene la nostra porta inviolata. La formazione di De la Fuente prova ad alzare il ritmo ma ci difendiamo con ordine, concedendo pochi spazi e provando a ripartire in velocità come al 52′ quando Sena per poco non beffa l’estremo viola con un pallonetto. L’occasione più ghiotta per sbloccare la contesa però è di Schatzer che al 30′, direttamente da calcio piazzato, impegna Schroffeneger in una difficilissima parata all’incrocio dei pali. La beffa però arriva nel finale: al 41′ infatti la Fiorentina trova il gol-vittoria in maniera rocambolesca con la neoentrata Lundig che di testa supera Tampieri, rendendo vano il tentativo di Re di allontanare il pallone prima che oltrepassi la linea di porta.

Sampdoria 0

Fiorentina 1

Rete: s.t. 41′ Lundin.

Sampdoria (4-5-1): Tampieri; De Rita, Re, Pisani, Oliviero (42′ s.t. Battelani); Giordano, Huchet (20′ s.t. Heroum), Benoit, Schatzer (42′ s.t. Sondergaard), Cuschieri (28′ s.t. Bragonzi); Sena (42′ s.t. Tarenzi).

A disposizione: Karresmaa, Kitson,, Rosignoli.

Allenatore: Mango.

Fiorentina (4-3-3): Schroffeneger; Tortelli, Agard (36′ s.t. Georgieva), Erzen (19′ s.t. Faerge), Severini; Breitner (1′ s.t. Parisi), Catena, Toniolo (36′ s.t. Johannsdottir); Boquete, Mijatovic, Longo (19′ s.t. Lundin).

A disposizione: Baldi, Spinelli, Zuluri, Zanoli.

Allenatore: De la Fuente.

Arbitro: Marotta di Sapri.

Assistenti: Peloso e Di Medo di Nichelino.

Quarto Ufficiale: Stanzani di Bologna.

Note: ammonite al 12′ p.t. Giordano, al 18′ p.t. Mijatovic, al 29′ s.t. Agard, al 33′ s.t. Parisi per gioco scorretto, all’11’ s.t. Huchet e al 25′ s.t. Catena per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t., 3′ s.t.; spettatori circa; terreno di gioco in discrete condizioni.