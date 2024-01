Quarti Coppa Italia: turn-over per la Samp Women, la Juve vince

La Sampdoria di Mango – che ha optato per un robusto turn over per vedere all’opera le nuove arrivate e chi fino ad ora aveva avuto meno spazio – si arrende 4-0 alla Juventus nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile Frecciarossa.

Sotto. Sul sintetico dello “Sciorba Stadium” giochiamo con ordine, rispondendo colpo su colpo alla Juventus. Al 6’ Re è attenta e con un intervento sulla linea di porta evita guai peggiori. Al 31′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo per le bianconere, Girelli spizza di testa, Karresmaa controlla e il pallone finisce alto sopra la traversa. Le ragazze di mister Montemurro continuano ad attaccare e al 40′ Bonansea si accentra su un’imbucata di Caruso e batte Karresmaa sul primo palo, costringendoci a rientrare sotto di uno negli spogliatoi all’intervallo.

Testa. Dopo l’ottimo primo tempo, torniamo in campo determinate e con forze fresche. Al 7′ Battelani chiama lo schema da calcio d’angolo, Heroum svetta di testa ma la palla è alta sopra la traversa. Al 12′ viene, però, fischiato un rigore generoso in favore delle bianconere: Karresmaa para ma Girelli ribatte in rete. È ancora Bonansea a superare Karresmaa al 17′ con una gran botta dalla distanza. Al 21′ arriva il definitivo poker della Juventus: da fuori area Garbino carica il sinistro che finisce sotto l’incrocio dei pali. Finisce così, con le bianconere che ipotecano il passaggio del turno ma da domani la testa è già alla sfida di sabato, ancora allo “Sciorba Stadium”, con il Napoli Femminile per la 13.a giornata di Serie A.

Sampdoria 0

Juventus 4

Reti: p.t. 40′ Bonansea; s.t. 12′ Girelli, 17′ Bonansea, 21′ Garbino.

Sampdoria (4-3-3): Karresmaa; Heroum, Re, Marenco, Oliviero; Nagy (15′ s.t. Cuschieri), Brustia (18′ s.t. Benoit), Fallico (1′ s.t. T. Della Peruta); Battelani (24′ s.t. Schatzer), Sondergaard, Tarenzi (1′ s.t. V. Della Peruta).

A disposizione: Tinti, De Rita, Pisani, Micheli.

Allenatore: Mango.

Juventus (4-3-3): Aprile; Cafferata, Lenzini (11′ s.t.Calligaris), Salvai, Gama; Caruso (22′ s.t. Grosso), Palis, Bellucci; Garbino (30′ s.t. Sliskovic), Grielli (21′ s.t. Bragonzi), Bonansea (30′ s.t. Thomas).

A disposizione: Toniolo, Cantore, Boattin, Cascarino.

Allenatore: Montemurro.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi.

Assistenti: Starnini di Viterbo e De Luca di Merano.

Quarto Ufficiale: Gandino di Alessandria.

Note: espulsa al 37′ s.t. Salvai per somma di ammonizioni; ammonite al 9′ s.t. Bonansea per gioco scorretto; 35′ s.t. Thomas per simulazione; recupero 0′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.