Samp Women: 0-0 con il Napoli, buon punto in chiave-salvezza

Termina in parità, a reti inviolate, lo scontro tra Sampdoria e Napoli Femminile, valido per la 13.a giornata della Serie A Femminile eBay.

Sprint. Partenza sprint allo “Sciorba Stadium” delle nostre ragazze con De Rita che al 7′ prova il tiro che, però, finisce alto sopra la traversa. Partita in equilibrio, fino a quando Cuschieri, al 30′, si mette in proprio e prova a sbloccarla, ma Bačić blocca. Al 38′ Corelli spizza di testa, Tampieri, con l’aiuto del palo, toglie la palla dall’angolino: è Re a evitare guai peggiori mettendo in angolo. È 0-0 all’intervallo.

Punto. Nella ripresa le blucerchiate entrano all’attacco, ma la difesa azzurra è ordinata e fa buona guardia. Al 19′ Sena imbuca per De Rita che calcia a colpo sicuro ma Bačić devia in angolo. Il Napoli risponde: è Kobayashi al 23′ a scheggiare il palo. È ancora Sena, al 36′, a servire Oliviero: il suo tiro però viene respito dal portiere azzurro. Sugli sviluppi del corner di Schatzer è Pisani a colpire di testa e centrare la traversa. Al 47′ Sena carica il destro, Bačić ci nega il gol-vittoria. Peccato, resta un buon punto in chiave-salvezza.

Sampdoria 0

Napoli Femminile 0

Sampdoria (4-5-1): Tampieri; De Rita, Re, Pisani, Oliviero; Heroum (25′ s.t. Tarenzi), Schatzer, Benoit, Battelani (25′ s.t. Fallico), Cuschieri (36′ s.t. Giordano); Sena.

A disposizione: Karresmaa, Marenco, V. Della Peruta, Sondergaard, Brustia, Nagy.

Allenatore: Mango.

Napoli Femminile (4-3-1-2): Bačić; Pettenuzzo, Di Marino, Di Mari (43′ s.t. Bertucci), Kobayashi; Giai (42′ s.t. Kajzba), Gallazzi, Pellinghelli; Chmielimski; Corelli (32′ s.t. Banusic), del Estal.

A disposizione: Beretta, Fabiano, Veritti, Giacobbo, Mauri, Lázaro.

Allenatore: Seno.

Arbitro: Ceriello di Chiari.

Assistenti: Bernasso di Milano e Peletti di Crema.

Quarto Ufficiale: Nannelli di Valdarno.

Note: Ammonite al 19′ p.t. Re per simulazione; al 14′ s.t. Corelli per gioco scorretto; al 29′ s.t. Di Bari, al 29′ s.t. Sena per comportamento non regolamentare; recupero 0′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori circa 350; terreno di gioco in sintetico.