Sena stende il Pomigliano: la Samp Women continua a volare

Vittoria di misura per la Sampdoria Women che allo “Sciorba Stadium” supera di misura, 1-0, il Pomigliano nello scontro diretto per la salvezza, valido per la 15.a giornata della Serie A Femminile eBay.

Vantaggio. Partenza sprint delle nostre ragazze che, fin dalle primissime battute, attaccano alla ricerca del vantaggio. Al 9′ Giordano prova sbloccare la contesa ma Gavillet è attenta e blocca. Pochi secondi dopo è Schatzer a tentare di scardinare la porta granata, senza fortuna. Attacchiamo a testa bassa ed al 30′ passiamo meritatamente: Baldi prova la conclusione, Gavillet questa volta non trattiene e Sena ribatte in rete.

Torniamo in campo decise a mantenere il controllo della gara, provando a chiudere l’incontro. Al 3′ Giordano svetta di testa a colpo sicuro ma viene fermata dalla traversa. Al 13′, su cross di Battelani, De Rita centra il secondo legno della partita, Pisani prova a ribadire in rete ma la sua conclusione finisce di poco fuori. Manteniamo il pallino del gioco, creiamo occasioni, senza però trovare il raddoppio: al 46′ è Fallico a caricare il destro ma Gavillet è reattiva e devia in angolo. Fischio finale e tre punti pesantissimi per le blucerchiate che salgono a quota 18 punti in classifica.

Sampdoria 1

Pomigliano 0

Reti: p.t. 30′ Sena.

Sampdoria (4-5-1): Tampieri; De Rita, Re, Pisani (47′ s.t. Heroum), Oliviero; Giordano (47′ s.t. Brustia), Schatzer, Benoit, Battelani (28′ s.t. Fallico), Baldi (28′ s.t. Cuschieri); Sena.

A disposizione: Karresmaa, Panzeri, V. Della Peruta, Nagy, Tarenzi.

Allenatore: Mango.

Pomigliano (4-3-2-1): Gavillet; Battistini (44′ s.t. Manca), Apicella, Rabot, Fusini (27′ s.t. Novellino); Harvey (10′ s.t. Szymanowski), Ferrario, Di Giammarino (44′ s.t. Domi); Arcangeli (27′ s.t. Babic), Ippolito; Nambi.

A disposizione: Buhigas, Vingiani, Schettino.

Allenatore: Caruso.

Arbitro: Gigliotti di Cosenza.

Assistenti: Meraviglia di Pistoia e Pignatelli di Viareggio.

Quarto Ufficiale: Mozzillo di Reggio Emilia.

Note: Ammonite al 27′ p.t. Apicella, al 44′ p.t. Harvey, al 15′ s.t. Sena, al 33′ s.t. Battistini per gioco scorretto; al 49′ s.t. Novellino per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori circa 150; terreno di gioco in sintetico.