Women fuori dalla Coppa: Samp superata dalla Juve

La Sampdoria Women saluta la Coppa Italia Femminile Frecciarossa. Dopo il 4-0 dell’andata, le blucerchiate di Mango escono di scena subendo un onorevole 1-0 nel match di ritorno in casa della Juventus. Nota lieta di giornata il ritorno sul terreno di gioco di Panzeri dal primo minuto, dopo il lungo infortunio che l’ha costretta lontano dal campo.

Sotto. Partenza equilibrata al “Pozzo La Marmora” di Biella. Al 19′, però, arriva il vantaggio bianconero con Girelli che devia un cross di Garbino mettendo la palla alla sinistra di Karresmaa. Attacchiamo a testa bassa: al 27′ Fallico crossa cercando Victoria Della Peruta ma Aprile blocca tutto. Al 31′ è Baldi a mettere in mezzo un pallone interessante: Talia Della Peruta spizza di testa per la sorella che prova a battere, senza fortuna, il portiere avversario. Al 37′ Baldi carica il destro ma Aprile mantiene inviolata la propria porta. All’intervallo, rientriamo negli spogliatoi sotto di uno.

Palo. Rientriamo in campo determinate a rimettere la partita sui binari giusti: al 1′ la neo-entrata Cuschieri carica il destro da fuori area ma colpisce il palo. Al 16′ è Tarenzi che calcia dalla lunga distanza cercando il gol del pareggio: il suo destro finisce di poco fuori. Al 28′ Girelli serve l’ex della partita Bragonzi che calcia a colpo sicuro ma Karresmaa chiude la porta. Continuiamo ad attaccare ed al 35′ Micheli, trovandosi a tu per tu con Aprile, colpisce il secondo palo della partita. Fischio finale, da domani testa alla Fiorentina, prossimo avversario nel match valido per la 16.a giornata di Serie A eBay.

Juventus 1

Sampdoria 0

Reti: p.t. 19′ Girelli.

Juventus (4-3-3): Aprile; Cafferata (9′ p.t. Gallina), Slišković, Calligaris (16′ s.t. Lenzini), Gama; Girelli (29′ s.t. Moretti), Palis, Garbino (16′ s.t. Pelgander), Thomas (29′ s.t. Berveglieri), Bragonzi, Bonansea.

A disposizione: Toniolo, Cantore, Echegini, Termentini.

Allenatore: Montemurro.

Sampdoria (4-4-2): Karresmaa; Panzeri (1′ s.t. Cuschieri), Zilli, Brustia, Marenco; Nagy, T. Della Peruta (33′ s.t. Farrugia), Fallico, Baldi (1′ s.t. Micheli); V. Della Peruta (39′ s.t. Rosignoli), Tarenzi (29′ s.t. Battelani).

A disposizione: Tinti, Nespolo, Rosignoli, Grassi.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Diop di Treviglio.

Assistenti: Galigani di Sondrio e Farina di Brescia.

Quarto Ufficiale: Zoppi di Firenze.

Note: ammonita all’11’ s.t. Gama per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori circa 100; terreno di gioco in sintetico.