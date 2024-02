Samp Women bella e sfortunata, vince la Fiorentina

Una prova di grande spessore non basta alla Sampdoria di Mango per portare a casa punti dal “Viola Park” di Firenze: la Fiorentina si aggiudica per 2-1 l’incontro valido per la 16.a giornata della Serie A Femminile.

Autogol. Primo tempo volitivo delle blucerchiate a cui è mancato soltanto l’acuto per trovare la via della rete. Al 20′ invece è la Fiorentina a trovare il vantaggio: Longo carica il destro, Re devia il tiro e spiazza Tampieri. L’autogol non scalfisce le nostre certezze e al 31′ è Oliviero che, su sponda di Giordano, cerca il pareggio ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Ci riproviamo al 38′ con Giordano che, raccolta una sponda di Sena, carica il destro ma sfiora il palo alla destra di Baldi. Un minuto più tardi è ancora Giordano a sfruttare un filtrante di Schatzer ma la sua conclusione viene bloccata dall’estremo difensore gigliato. Prima dell’intervallo ci prova anche Cuschieri al 44′ ma la girata della maltese termina sul fondo: rientriamo negli spogliatoi in svantaggio ma più vive che mai.

Coraggio. Al rientro sul terreno di gioco manteniamo il pallino e al 2′ Schatzer cerca di sorprendere Baldi con un tiro di destro da fuori area che però finisce alto. Continuiamo ad attaccare a testa bassa e al 19′ Benoit carica il mancino con il pallone che termina di poco a lato. Al 25′ è il turno di Baldi, brava ad impegnare l’estremo viola con un destro a giro. Al 35′, però, Severini imbuca per la neo-entrata Jóhannsdóttir che batte Tampieri, trovando il raddoppio. Gara chiusa? Neanche per idea. Ci affidiamo alle forze fresche di Battelani, Victoria Della Peruta e Tarenzi, proiettandoci in avanti per provare il tutto per tutto: e al 43′ proprio Della Peruta approfitta di un’indecisione difensiva viola e accorcia le distanze, riaprendo la gara. Ci proviamo fino alla fine, con coraggio e voglia di non arrenderci ma il secondo gol non arriva. Usciamo battute ma consapevoli di aver giocato alla pari contro una delle big del campionato.

Fiorentina 2

Sampdoria 1

Reti: p.t. 20′ Re aut.; s.t. 35′ Jóhannsdóttir, 43′ V. Della Peruta.

Fiorentina (4-2-3-1): Baldi; Erzen, Faerge, Agard, Toniolo; Cinotti (31′ s.t. Parisi), Severini; Mijatović (17′ s.t. Jóhannsdóttir), Longo (31′ s.t. Bellucci), Catena, Hammarlund (17′ s.t. Janogy).

A disposizione: Shroffenegger, Santini, Tucceri Cimini, Russo, Boquete.

Allenatore: De La Fuente.

Sampdoria (4-4-2): Tampieri; Brustia, Re, De Rita, Oliviero; Giordano (36′ s.t. Tarenzi), Schatzer, Benoit (44′ s.t. Micheli), Baldi (36′ s.t. V. Della Peruta); Cuschieri (18′ s.t. Battelani), Sena.

A disposizione: Karresmaa, Marenco, T. Della Peruta, Nagy, Fallico.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Colaninno di Nola.

Assistenti: Brunetti di Milano e Nechita di Lecco.

Quarto Ufficiale: Trombello di Como.

Note: Ammonite al 21′ s.t. Toniolo, al 38′ s.t. Severini per gioco scorretto; al 39′ s.t. Baldi per perdita di tempo; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori circa 250; terreno di gioco in buone condizioni.