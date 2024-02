Tarenzi illude la Samp Women, il Milan ribalta e vince

Secondo stop consecutivo per la Sampdoria Women che, allo “Sciorba Stadium”, va prima in vantaggio ma viene rimontata dal Milan e cede 3-1.

Sprint. Partenza sprint per le nostre ragazze che, dopo una fase iniziale di studio, al 9′ sbloccano la contesa con Tarenzi abile a girare in rete un assist di Sena. Al 22′ Schatzer prende palla, serve Giordano che si gira e con il mancino batte Giugliano. Il gol, però, viene annullato per una presunta posizione irregolare, ravvisata dal guardalinee. Dal possibile doppio vantaggio, ci ritroviamo nuovamente in parità: le rossonere pareggiano i conti al 32′ con un’imbucata di Dompig che batte Tampieri. La prima frazione di gioco si chiude sul parziale di 1-1.

Testa. Rientriamo in campo determinate e al 3′ è Schatzer a cercare il vantaggio per le blucerchiate con un tiro dalla distanza che, però, finisce fuori. Dopo un paio di occasioni sfumate è il Milan a portarsi in vantaggio con Rubio che, a botta sicura, calcia e batte Tampieri (9′). Subiamo il colpo e all’11’ Rubio da calcio d’angolo serve Dompig che, di testa, ribadisce in rete. Mango prova a dare una scossa mettendo in campo forze fresche ma la difesa del Milan è attenta e respinge ogni nostro attacco. Al 47′ è Baldi a cercare di accorciare le distanze con un destro da fuori area che, però, finisce alto sopra la traversa. Fischio finale ed ora testa all’ultima giornata di regular season della Serie A eBay in casa del Sassuolo.

Sampdoria 1

Milan 3

Reti: p.t. 9′ Tarenzi, 32′ Dompig; s.t. 9′ Rubio, 11′ Dompig

Sampdoria (4-4-2): Tampieri; Heroum, De Rita, Re, Oliviero; Giordano (28′ s.t. T. Della Peruta), Schatzer (45′ s.t. Fallico), Benoit, Battelani (1′ s.t. Baldi); Tarenzi (12′ s.t. V. Della Peruta), Sena.

A disposizione: Karresmaa, Marenco, Cuschieri, Brustia, Nagy.

Allenatore: Mango.

Milan (4-3-3): Giuliani; Guagni, Piga (1′ s.t. Fusetti), Mesjasz, Soffia; Dubcová, Rubio Ávila (26′ s.t. Mascarello), Grimshaw; Dompig, Nadim (26′ s.t. Ijeh), Marinelli (26′ s.t. Staskova).

A disposizione: Babb, Bergamaschi, Vigilucci, Arrigoni, Cesarini.

Allenatore: Corti.

Arbitro: Guazolino di Torino.

Assistenti: Franco di Padova e Tomasi di Schio.

Quarto Ufficiale: Bassetti di Lucca.

Note: Ammonite al 6′ p.t. Re, al 39′ s.t. Mesjasz per gioco scorretto; 0′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori circa 100; terreno di gioco in buone condizioni.