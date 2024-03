Victoria Della Peruta ancora a segno, la Samp Women supera il Como

Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria Women che, allo “Sciorba Stadium”, supera di misura, 1-0, il Como Women nella 2.a giornata della Poule Salvazza della Serie A Femminile eBay 2023/24.

Vantaggio. Partenza sprint delle nostre ragazze che si fanno subito vedere dalle parti di Korenčiová. Al 12′ è Victoria Della Peruta a sbloccare la contesa, con un destro che spiazza l’estremo difensore oroblù. Le ospiti accusano il colpo ma non demordono: al 23′ è Pisani a salvare la nostra porta su una doppia conclusiane dell’ex Martinovic. Al 24′ è ancora Victoria Della Peruta a servire Baldi che non trova però lo specchio della porta e spedisce il pallone sopra la traversa. All’intervallo, torniamo negli spogliatoi sopra di uno.

Corsa. Al rientro in campo mantieniamo il pallino del gioco. Il primo tiro nello specchio della porta arriva al 3′ con Schatzer che carica il destro ma il pallone termina alto sopra la traversa. Al 6′ è ancora Victoria Della Peruta a cercare il raddoppio: il suo tiro sfiora il palo. Poco dopo, al 10′, è Picchi a sfiorare il legno alla destra di Tampieri, quindi al 26′ ancora Martinovic viene stoppata provvidenzialmente da Pisani. Attacchiamo cercando in tutti i modi il raddoppio e al 32′ Schatzer colpisce l’incrocio dei pali. Al triplice fischio, esplode la festa blucerchiata: la Sampdoria Women vede la salvezza.

Sampdoria 1

Como Women 0

Reti: p.t. 12′ V. Della Peruta.

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; De Rita, Re, Pisani, Oliviero; Schatzer, Benoit, Giordano (30′ s.t. Heroum); Baldi (25′ s.t. T. Della Peruta), V. Della Peruta, Cuschieri.

A disposizione: Karresma, Panzeri, Marenco, Brustia, Nagy, Battelani, Fallico.

Allenatore: Mango.

Como Women (4-4-2): Korenčiová; Lundorf (22′ s.t. Zanoli), Rizzon, Lipman (34′ s.t. Cox), Bergensen; Škorvánková, Picchi, Vaitukaityté (34′ s.t. Karlernas), Kaján (12′ s.t. Pastrenge); Sevenius (22′ s.t. Monnecchi), Martinovic.

A disposizione: Gilardi, Colombo, Bianchi, Regazzoli.

Allenatore: Bruzzano.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Assistenti: Rizzello di Casarano e Galasso di Torino.

Quarto Ufficiale: Giannì di Reggio Emilia.

Note: ammonite al 34′ s.t. Re, al 36′ s.t. Bergensen per gioco scorretto; al 39′ p.t. Oliviero, al 41 s.t. V. Della Peruta per comportamento non regolamentare; 1′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in sintetico.